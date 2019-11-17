İran İçişleri Bakanı’ndan protestolarla ilgili açıklama
İran’da benzin zammına tepki olarak başlayan, bir kişinin yaşamını yitirdiği ve başkente giriş-çıkışların kapatıldığı protestolarla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi
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