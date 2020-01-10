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İran'da düşen uçakla ilgili iddialar! Ukrayna uçağını İran mı düşürdü?

10.01.2020 | 10:28

ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili çok sıcak bir gelişme daha yaşandı. İran'ın Irak'ta ABD üslerine yaptığı saldırılar sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın füzelerin isabet etmesi sonrası düştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Başta ABD Başkanı Trump olmak üzere Kanada Başbakanı Trudeau ve İngiltere Başbakanı Johnson uçağın İran füzesi tarafından vurulduğunu 'elimizde kanıt var' diyerek iddia ettiler. İran ise bu iddialara çok sert tepki vererek uçakta ölenlerin vatandaşı olduğu ülkelerin temsilcilerini kanıtları göstermek için Tahran'a davet etti. New York Times gazetesi ise bombayı patlatarak Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti ve o görüntüleri yayınladı.

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