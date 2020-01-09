İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

İran'ın başkenti Tahran'ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde patlama sonrası yanan parçaların iş yerinin önüne kadar savrulduğu görülüyor.

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.