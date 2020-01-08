İran'da düşen yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı!
İran'ın başkenti Tahran'dan kalkan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Kaza sonrası "uçakta kurtulan yok" açıklaması geldi. Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkan uçağın içinde 180 kişi vardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
01:34
İran'da düşen yolcu uçağının görüntüleri ortaya çıktı! 08.01.2020 | 08:28
00:14
06:32
02:01
Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu? 07.01.2020 | 21:37
01:04
07:39
İran ABD’ye nasıl karşılık verecek? 07.01.2020 | 15:46
05:53
Irak eski Ateşe’si "İran sabırlı olması ile bilinir. hızlı cevaplar vermez" 07.01.2020 | 15:34
01:17
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi 07.01.2020 | 12:48
00:44
00:34
Avustralya'da yangın bölgesinde yağış başladı 07.01.2020 | 12:17
05:51
02:14
04:27
00:30
02:40
Hatay’da Suriyeliler, İdlib’deki saldırıları protesto etti 05.01.2020 | 18:21
03:48
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı: Kasım Süleymani kimdir? 05.01.2020 | 16:15
01:44
Hafter'e ait savaş uçakları askeri okula saldırdı 05.01.2020 | 00:52
00:36
İşte Irak'ın ABD üssüne saldırısının ilk görüntüleri 04.01.2020 | 21:07
03:36
Irak'ın ABD üssüne roketli saldırısı ne sonuçlar doğurur? 04.01.2020 | 21:06