İran'da Kasım Süleymani için cenaze merasimi başladı! Süleymani, yarın Kirman'da toprağa verilecek...
ABD'nin Irak'ın Başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani, için düzenlenen cenaze merasimi başladı! Kasım Süleymani'nin yarın Kirman'da toprağa verilmesi bekleniyor.
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