İran'da Kasım Süleymani'nin cenaze namazını kıldıran Hamaney gözyaşlarına boğuldu!

İran’ın Ortadoğu’daki kılıcı olarak bilinen komutan Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi ülkeyi yasa boğdu. Bir yandan intikam yeminleri eden İran, bir yandan da Süleymani için törenler düzenlemeye devam ediyor. İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törende cenaze namazını dini lider Hamaney kıldırdı. Hamaney’in namaz sırasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.