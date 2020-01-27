Web TV Dünya İran'da yolcu uçağı iniş sırasında arızalanarak yola acil iniş yaptı!

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında arızalanarak yola acil iniş yaptı!

27.01.2020 | 10:25

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.

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