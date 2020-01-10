İran'dan roketli kanlı tokat fotoğrafı!
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in resmi web sitesinden "ABD'ne bir tokat atıldı ama askeri eylem yeterli değil" açıklamasını yayınladı. Açıklamanın bulunduğu paylaşımda yer alan fotoğraf dikkat çekti. Çünkü fotoğrafta ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzüne roket görseli eklendi. Kanlı parmak izlerinin atılan füzeleri andırması dikkat çekti.
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