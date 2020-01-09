İran'dan Trump'ın teklifine yanıt!
ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği barış teklifine İran'dan ilk yanıt geldi. Reuters'in son dakika olarak geçtiği haberde İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht-Ravanchi yaptırımlar sürerken yapılan bu teklif için "İnanılır gibi değil" dedi.
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