İran'dan "Uçağı kazara vurduk" itirafı!
Günlerdir tartışılan Ukrayna uçağının nasıl düştüğü sorusuna İran son noktayı koydu. İran, Ukrayna havayollarına ait uçağın kazara füze isabet etmesi sonucu düştüğünü duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanını arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi. Kiev yönetimi İran'dan özrün yanı sıra tazminat bekliyor.
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