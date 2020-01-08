İran'ın ABD üslerine saldırısı öncesi bu görüntüler yayınlanmış!

İran’ın gece yarısından sonra Irak’taki Amerikan üslerine gerçekleştirdiği balistik füze saldırısıyla birlikte İran-Amerika arasındaki gerilim yeni bir noktaya tırmandı. Füze saldırısından önce, dün gece İran devlet televizyonu ve diğer televizyon kanallarında yayınlanan bir video dikkat çekti.