İran'ın ABD'ye misillemesinin ardından Trump'tan önemli açıklamalar
İran'ın Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini ve İran'ın saldırı pozisyonundan çekildiğini söyleyen Trump, "Ben Başkan olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı. NATO'nun bundan sonraki süreçte Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini de söyleyen Trump, ABD'nin barış için hazır olduğunu ifade etti.
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