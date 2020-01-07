İran'ın Kirman şehrinde Kasım Süleymani'nin cenaze merasiminde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısıyla öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin Kirman şehrindeki cenaze merasiminde çıkan izdihamda onlarca kişinin öldü ve çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.
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