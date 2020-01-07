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İran'ın Kirman şehrinde Kasım Süleymani'nin cenaze merasiminde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

07.01.2020 | 12:39

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısıyla öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin Kirman şehrindeki cenaze merasiminde çıkan izdihamda onlarca kişinin öldü ve çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.

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