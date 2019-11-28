İran'ın Necef Konsolosluğu ateşe verildi

Irak'ta hükumet karşıtı eylemlerde şiddet artıyor. Eylemlere sahne olan Necef'de sokaklar yine karıştı. Göstericiler İran Konsolosluğu Binası'na saldırdı. Güvenlik güçleri göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. Prostestocular güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdi. Kontrol altına alınamayan olaylarda göstericiler İran Konsolosluğu Binası'nı ateşe verdi. Olayda 80'den fazla kişi boğulma tehlikesi geçirirken, güvenlik güçleri de yaralandı. Yaşanan şiddet olayları yatıştırmak için kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordu kente giriş ve çıkışları kapattı.