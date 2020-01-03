İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de nasıl karşılandı?
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine tepki gösteren bazı Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump’ı "ABD'yi savaşa sürüklemekle" suçladı. Ali Çınar Turkish Herigate Vakfı Başkanı, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ABD'deki yankılarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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