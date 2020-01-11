İran, Ukrayna uçağını kazayla vurduğunu açıkladı!

İran'dan düşen Ukrayna uçağıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İran Genel kurmay Başkanlığı az önce yaptığı açıklamada Ukrayna uçağının insan hatası sonucu kazayla vurulduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise 'yanlışlıkla' vurdukları uçak için özür diledi. İran böylelikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için Tahran'dan kalkan ve kısa süre sonra düşen uçağın kendileri tarafından vurulduğunu kabul etti.