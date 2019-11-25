İspanya’da Can Yaman'ı binlerce kadın böyle karşıladı! Madrid'teki Can Yaman izdihamı kamerada..
Televizyon programına katılmak için İspanya'nın Başkenti Madrid'e gelen Can Yaman'ı havaalanında karşılayan binlerce kadın izdihama sebep oldu!
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