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İspanya’da koltuk minderinden kaçak göçmen çıktı!

İspanya'nın Afrika'daki toprağı Melilla'da koltuk minderlerinin içinden 2 kaçak göçmen çıktı. Göçmenler polis tarafından gözaltına alındı.

İspanya ile Fas arasındaki sınır kapısı olan Farhana'da koltuk minderlerinin içine gizlenmiş Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen 2 kaçak göçmen çıktı. Beyaz bir minibüsün üzerine bağlanmış ve dikilip paketlenmiş koltuk minderleri İspanyol polis teşkilatı Guardia Civil ekipleri tarafından tespit edildi. 2 göçmen polis tarafından gözaltına alındı.


Yetkililer, göçmenlerin daha önce benzer şekilde kaçma girişiminde bulunmadığını, bu yöntemin insan tacirlerinin yeni bir tekniği olabileceğini ifade ediyor.

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İspanya’da koltuk minderinden kaçak göçmen çıktı!
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