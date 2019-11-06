İsrail askerlerinden bir skandal daha! Bu kez de 5 yaşındaki çocuğun gözünün önünde...

Geçtiğimiz günlerde İsrail askerlerinin Filistinli bir genci sırtından vurduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İsrail basını bu skandal görüntülere itiraf gibi açıklamalarda bulunmuş ve bu skandal görüntüleri, ' eğlence için ateş ettiler' başlığıyla duyurmuştu. Edinilen son dakika haberde İsrail askerlerinin 5 yaşındaki bir çocuğun gözünün önünde Filistinli bir babaya silah doğrultulduğunu gösteren görüntü tepkilere neden oldu. Kimliği açıklanmayan Filistinli babanın İsrail askerine, "Taş mı attı? O daha 5 yaşında." dediği, askerin de "Evet taş attı, tüm arkadaşlarınız taş atıyor. Yaşı umurumda değil." diye cevap verdiği duyuluyor.