İsrail askerlerinin kurşunuyla bacağını kaybeden Filistinli genç, 3 yıl sonra özgür

Filistin'de Celal Şeravan adlı genç 2015 yılında bıçaklama olayına karıştığı gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından kurşunla yaralanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra El Halil kentinde bulunan İsrail hapishanesine konan Şeravan, hapishanesinde tedavi görmesine rağmen bir bacağını kaybetmişti. Filistinli genç, hapishanede geçirdiği 3 yılın ardından özgürlüğüne kavuştu.

Filistinlilerin hapishane kapısında beklediği Şeravan'ın ailesine ve sevdiklerine kavuştuğu anlarda ise duygu dolu dakikalar yaşandı. Filistinliler, Şeravan'ı gözyaşları ve çığlıklarla karşıladı.

Serbest bırakılan Filistinli Celal Şeravana yaptığı açıklamada, uluslararası örgütlerinden ve Filistin devletine çağrıda bulunarak İsrail hapishanelerindeki mahkumlarının serbest bırakılması için çaba sarf etmelerini istedi. Şeravana, "Eğer hapishaneler mahkümsuz kalmazsa bölgede istikrar veya huzur kalmaz" dedi.

Filistinli Şeravana, İsrailli askerleri tarafından 10 Ekim 2015 yılında gözaltına alınmıştı.