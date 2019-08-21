İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkıyor

Zulme devam eden İsrail güçleri, Filistin'in işgal altındaki toprağı olan Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina bölgesinin Akabe Mahallesi'nde baskın düzenledi. Akabe Mahallesi'ne buldozerlerle baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinli El Rajabi ailesine ait evi yıktı. İsrailliler, evi yıkmaya başlamadan önce Filistinlilerin binaya yaklaşmalarını önlemek için bölgeyi kordon altına aldı.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERE AİT 5 BİNDEN FAZLA EVİ YIKTI

Bölgede sıklıkla illegal baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, geçtiğimiz ay İsrail Yüksek Mahkemesi kararıyla Doğu Kudüs'ün Sur Ahir bölgesinde Filistinlilere ait 16 binayı yıkmıştı.

Filistinli kaynaklar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1967'den günümüze Filistinlilere ait 5 binden fazla evin çeşitli sebepler üretilerek İsrail güçleri tarafından yıkıldığını öne sürüyor.