İsrail kanalı Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki kontrol noktasında, İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli gence ateş ederek yaraladığı anın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İsrail medyası ise söz konusu olayı, "Eğlence için ateş ettiler" başlığı ile duyurdu.