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İsrail kanalı Askerler Filistinli gence eğlence için ateş ettiler

03.11.2019 | 15:40

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki kontrol noktasında, İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli gence ateş ederek yaraladığı anın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İsrail medyası ise söz konusu olayı, "Eğlence için ateş ettiler" başlığı ile duyurdu.

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