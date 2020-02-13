İsrail ve ABD firmaları Batı Şeria'da | Video
Hamas, Birleşmiş Milletler'in (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren İsrail merkezli firmaların listesini yayımlamasını, bu ülkeyi izole etme yolunda atılmış doğru bir adım olarak nitelendirdi.
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