İşte 2020 yılbaşı kutlamalarında ilk görüntüler! 2020'ye böyle girdiler...
Yeni yılın ilk dakikalarına giren Avustralya'da takvimler 1 Ocak 2020'yi göstermesiyle beraber havai fişekler atılarak kutlamalar başlatıldı.
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