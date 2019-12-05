İşte Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Cami
İngiltere'nin başkenti Londra 'da bulunan Cambridge Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı.
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