İşte dünyanın konuştuğu görüntüler... İşgal edilen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği içindeki askerler böyle görüntülendi!
Dünya haber ajansları; ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin işgal edildiğini son dakika haberi olarak duyurdu! ABD'nin Irak'taki İran taraftarı Şii Haşdi Şabi güçlerine ait birliklere bombalamasının ardından bölge karıştı! Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD'nin bağdat Büyükelçiliği binası İran yanlısı Haşdi Şabi taraftarları tarafından işgal edildi. ABD Bağdat Büyükelçisi'nin son anda kaçtığı öğrenilirken dünyanın konuştuğu olayın şok görüntüleri de ortaya çıktı! ABD Bağdat Büyükelçiliği binasının içine ait şok görüntülerde Irak ordusuna mensup olabileceği de iddia edilen ABD ordusu (ordonat) techizatı ve kompozit başlıkları kullanan askerlerin köşeye sıkıştığı anlar görülüyor...
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