Web TV Dünya İşte ilk kez sadece kadınlardan oluşan ekibi tarihe geçen uzay yürüyüşünün görüntüleri...

İşte ilk kez sadece kadınlardan oluşan ekibi tarihe geçen uzay yürüyüşünün görüntüleri...

19.10.2019 | 13:52

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ilk kez sadece kadınlardan oluşan ekibi 7 saatten fazla bir zamanda uzay yürüyüşünü tamamladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir astronot ekibi 7 saatten fazla bir zamanda uzay yürüyüşünü tamamlayarak tarihi bir ana imza attı. ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışında bozulan bir güç panelini değiştirmek için uzay yürüyüşü yaptı. Görevlerini başarıyla tamamlayan astronotları ABD Başkanı Donald Trump tebrik ederek "Jessica, çok çalıştığını biliyorum. Christina, öz geçmişini okudum ve ikinizin yaptığı inanılmaz bir şey. Teşekkür ederim. Çok cesur insanlarsınız. Bu gerçekten tarihi bir an" dedi.


Astronot Meir, "Bu aynı anda dışarıda iki kadın olan ilk yürüyüş. Bu benim ilk uzay yürüyüşüm ve inanılmaz bir his" ifadelerini kullandı.


Başlangıçta 5 buçuk saat sürmesi planlanan yürüyüş astronotların ek görevlerini tamamlaması için 7 saat 17 dakika sürdü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:36
İşte ilk kez sadece kadınlardan oluşan ekibi tarihe geçen uzay yürüyüşünün görüntüleri... 19.10.2019 | 13:52
01:42
Kraliyet gelini Kate başörtü taktı, Kur’an dinledi 18.10.2019 | 18:19
02:03
Uyuşturucu baronunun oğlu yakalandı, ülke savaş alanına döndü 18.10.2019 | 18:19
01:24
YPG çekilmeye başladı 18.10.2019 | 17:39
06:03
Tel Abyadlılar dönüş hazırlığında 18.10.2019 | 17:38
01:51
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan flaş açıklama 18.10.2019 | 16:35
01:54
Yunanistan Türk Başkonsolosluğuna saldırı 18.10.2019 | 15:24
02:22
İngiltere Avrupa Birliğinden çıkıyor mu? 18.10.2019 | 15:19
01:58
YPG'nin tünelleri bulunuyor 18.10.2019 | 15:08
00:35
Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür 17.10.2019 | 21:04
00:12
Resulayn'da YPG, PYD/PKK'nın kadın yapılanma merkezi ele geçirildi 17.10.2019 | 14:32
03:22
ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG itirafı 16.10.2019 | 20:42
00:47
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde bando krizi 16.10.2019 | 11:46
00:30
ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında "Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa gidiyor" dedi! 16.10.2019 | 10:12
01:29
Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi 15.10.2019 | 17:36
01:30
Türk Kızılayı Tel Abyad'da yardım malzemesi dağıtmaya başladı 15.10.2019 | 17:04
02:29
Karkamış'tan harekat bölgesine sevkiyat 15.10.2019 | 14:48
07:13
Gülnur Aybet'ten FOX spikerine tokat gibi sözler 14.10.2019 | 18:33
00:16
ABD'li haber kanalı ABC, Türkiye'yi kötüleyeyim derken rezil oldu! 14.10.2019 | 18:31
00:23
Suriye Milli Ordusu askerleri, Münbiç sınırında namaz kıldı 14.10.2019 | 17:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN