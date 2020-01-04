İşte Irak'ın ABD üssüne saldırısının ilk görüntüleri
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Olay yerinden ilk görüntüler A Haber'de yayınlandı.
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