İşte ölümcül Corona virüsünün görüntüsü!

Çin'de ortaya çıkan ve giderek yayılan ölümcül Corona virüsünün mikroskopla çekilen görüntüsü ortaya yayınlandı. Fotoğraf Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesine koyuldu. Merkezden yapılan açıklamada salgını kontrol altına alma çabaları çerçevesinde bilgi paylaşımı için virüsün fotoğrafının paylaşıldığı belirtildi.