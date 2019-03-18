İşte, teröristin silahındaki şifreler

Yeni Zelanda'da Cuma günü iki camide Müslümanları hedef alan saldırılarda son bilgilere göre 50 kişi hayatını kaydetti. Olayı ardından ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Görüntülerde de görüldüğü gibi teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği silahların üzerinde yazılar bulunuyordu. Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Pazan, teröristin silahındaki yazıların ne anlama geldiği hakkında bilgi verdi.Dr. Pazan, silah ve şarjör üzerinde tarih boyunca Türk ve Müslümanların azılı düşmanlarının isimlerinin yazılı olduğunu söyledi. Saldırganın silahında yazılı olan isimlere ilişkin konuşan Pazan, "Eli kanlı katil çok önceden hazırlığı yapmış silahların ve mühimmatının üzerine birçok isim, tarihler ve yazı yazılmış. Bu yazılar tetkik edildiğinde bunların Emeviler devrinden itibaren, Selçuklulara, Osmanlılara karşı Hristiyan devletlerin bir takım saman alevi kadar başarıların harp kazanan kumandanların ismi yazıyor. İkinci olarak da son zamanlarda terör eylemleri gerçekleştiren bir grup insanın isimleri yazıyor. Bir takım camiye, okula saldıran bir takım teröristlerin ismi yazıyor" dedi.Bahsi geçen saldırıların hepsinin Müslümanlara veya göçmenlere yönelik olduğunu dile getiren Pazan, "Saldırılarda hem ırkçılık, hem de Türk ve Müslüman düşmanlığı var. Yazdığı tarihlere baktığımız zaman en çok Türklere karşı bir nefret beslendiği görülüyor. Zaten eylemden önce Türkleri hedef alan yazılar yazıyor. Batıya geçmeyiniz, kendi ülkenize dönünüz yoksa gelip Ayosofya'nın da minarelerini yıkacağız orayı kilise haline getireceğiz diye tehdit ediyor" diye konuştu.Saldırıda kullanılan silahın üzerinde bulunan yazılar hakkında detay veren Pazan, "Silahın üzerinde 732 yılında yapılan Fransa'nın Emevilere karşı kazandığı bir savaşın ve komutanının adı yazıyor. 2. Viyana kuşatmasının Viyana'yı savunan kumandanlarının ismi ve kuşatmanın tarihi yazıyor. Bunun gibi kendi taraflarından tarihte kazanılan başarıların tarihi ve isimleri yazıyor. Bu notların hepsinde ırkçı ifadeler var. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sapkın mantaliteye sahip biri olduğu anlaşılıyor" şeklinde konuştu.Bu terör saldırısında dünyanın yeteri kadar tepki vermediğini vurgulayan Pazan, "Bu gerçekleştirilen saldırıda ki silah bir Müslümanın elinde olsaydı kıyametin kopacağını tahmin edebiliriz. Masum insanları öldürmek İslamiyet'te haramdır. İnşallah bu tür olaylar birbirini tetiklemez, çünkü bütün insanlığı kontrol etmek mümkün değildir. Eğer böyle tahrikler olursa her iki cenahtan kendini bilmez birtakım insanlar harekete geçebilir ve bu dünyayı hepimiz için yaşanmaz hale getirebilir" ifadelerini kullandı.