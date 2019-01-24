İşte Venezuela'nın darbelerle dolu tarihi!

ABD destekli bir darbe girişimine maruz kalan Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olan Maduro'ya destek için halk sokaklarda! Aslında Venezuela halkı Amerikancı darbe girişimi ile ilk defa karşılaşmıyor. Daha öncede seçilmiş Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e karşı da bir Amerikancı darbe girişiminde bulunulmuştu. ABD piyonlar Hugo Chavez'e istifa belgesini imzalatamadıkları halde hapse atmışlardı. Amerikancı darbe girişimine karşı sokakları dolduran halk Hugo Chavez için direnmeye başladı. Venezuella ordusunun Hugo Chavez'i destekleyen kısmı Devlet Başkanlığı Sarayı'nı kuşatıp Amarikancı darbecilerden geri alınca oyun sonlanmış oldu. Hugo Chavez cezaevinden çıkarak tekrardan kontrolü sağlamıştı. Daha sonra esrarengiz bir şekilde hastalanıp ölmüştü. Şimdi Venezuela'da seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yine bir Amerikancı darbe tezgahlanıyor ve yine Venezuela halkı sokaklarda direniyor! İşte Venezuela halkının Amerikancı darbelerle mücadelesi...