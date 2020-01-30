İtalya'da 6 Bin kişilik gemide ölümcül korona virüsü şüphesi!
AFP'de yer verilen son dakika haberine göre; İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi corona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.
İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı.
Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.
Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.
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