İtalya'da ölümcül korona virüsü karantinasına alınan gemide 30 Türk yolcu var
İtalya'da ölümcül korona virüsü karantinasına alınan içinde 5 Bin 200 kişi olan gemide 30 Türk yolcunun da olduğu açıklandı.
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