Web TV Dünya Kabil’de sokaklar beyaza büründü

Kabil’de sokaklar beyaza büründü

02.01.2020 | 18:11

Afganistan’ın başkenti Kabil’de mevsimin ilk kar yağışının etkili olmasının ardından sokaklar beyaza büründü.

Afganistan yeni yıla kar yağışıyla başladı. Soğuk hava ile birlikte etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kabil'de sokaklar beyaza büründü. Dün sabah başlayan kar yağışı, ülkenin doğusundaki illerde de etkisini gösterdi. Kabil'in kuzeydoğusundaki Hindukuş Dağları beyaz örtüyle kaplanırken, Salang geçidinde kar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşandı. Sokaklara çıkan çocuklar ve gençler kar topu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
Kabil'de sıcaklıkların eksi 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Kabil'de yaşayan Muhammed Haseeb, "Çok mutluyuz. Kabil'in havası çok kirliydi. Her taraf toz dumandı. Evden dışarıya çıkamıyorduk. Hatta nefes alamıyorduk. Allah'a binlerce şükürler olsun bugün bize bu nimeti yağdırdı. Çok mutluyuz arkadaşlarla bugün parka çıktık kar topu oynadık, gezdik, inşallah haftalarca kar yağar" dedi. Muhammed Yaseer ise "Çok mutluyum. Kar topu oynamayı çok seviyorum. Bugün parka geldim çok eğlendim" dedi.
Öte yandan, Kabil'de geçtiğimiz haftalarda hava kirliliği nedeniyle gökyüzünü yoğun duman kaplamıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:59
Kabil’de sokaklar beyaza büründü 02.01.2020 | 18:11
02:35
Endonezya’daki sel felaketinde ölü sayısı artıyor 02.01.2020 | 18:11
00:29
Koyun sürüsüne askeri düzende yürümeyi öğreten çobandan şaşırtıcı video! 02.01.2020 | 15:02
05:58
2019’da Türkiye – Avrupa ilişkilerinde neler yaşandı? 02.01.2020 | 08:56
07:36
Bağdat’ta neler oluyor? 02.01.2020 | 08:56
00:43
Paris'te eylemciler yeni yıla araçları kundaklayarak girdi! 01.01.2020 | 11:43
00:29
Papa Franciscus'tan şoke eden hareket! Papa elini tutmak isteyen kadına vurdu... 01.01.2020 | 10:25
04:19
İşte 2020 yılbaşı kutlamalarında ilk görüntüler! 2020'ye böyle girdiler... 31.12.2019 | 16:08
02:20
İşte dünyanın konuştuğu görüntüler... İşgal edilen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği içindeki askerler böyle görüntülendi! 31.12.2019 | 13:34
02:25
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının işgal edilme anı görüntüleri ortaya çıktı! 31.12.2019 | 13:18
05:53
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanan Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarları elçilik binasına girmeye çalışıyor! 31.12.2019 | 12:12
02:03
Nusret'te Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'dan 500 dolarlık altın kaplama et siparişi! 31.12.2019 | 09:44
02:29
Fransa'dan skandal Libya adımı! Macron darbeci Sisi ile görüştü 30.12.2019 | 21:17
00:15
Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk son anda ölümden böyle kurtuldu! 30.12.2019 | 16:14
02:12
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırının yabancı bir ülke tarafından planlandığı ortaya çıktı! 30.12.2019 | 15:06
01:25
Amsterdam’da İdlib’deki saldırılar protesto edildi 29.12.2019 | 18:05
00:22
Suudi Arabistan'da sahnede 4 sanatçıyı bıçaklayan saldırgan idam cezasını çarptırıldı 29.12.2019 | 18:05
04:57
ABD'li sanatçı Della Miles Türk otomobiline talibim 28.12.2019 | 15:44
01:03
Somali'de bombalı saldırı: 61 ölü var 28.12.2019 | 12:03
00:59
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! 27.12.2019 | 09:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN