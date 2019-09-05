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Kabil’deki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti - Patlama anı kamerada

Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat biriminin girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı belirtildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’in Şaş Darak bölgesinde istihbarat biriminin girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Rahimi, saldırıda 10 kişinin hayatın kaybettiğini, 42 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yabancı uyrukluların bulunduğu konvoyun hedef alındığı saldırıyı Taliban üstlendi.

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Kabil’deki patlamada 10 kişi hayatını kaybetti - Patlama anı kamerada
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