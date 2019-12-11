Web TV Dünya Kanada'da çığ anı kamerada! Çığdan son anda kurtuldu

Kanada'da çığ anı kamerada! Çığdan son anda kurtuldu

11.12.2019 | 14:28

Kanada'da bir adam koşuya çıktığı sırada çığ düştü. Çığın kendine yaklaştığını gören dağdan aşağı koşmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra kar bulutuyla örtüldü.

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