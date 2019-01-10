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Kanada’da körfeze giden sular dondu, foklar mahsur kaldı

Kanada’da bir düzine fok, okyanusa çıkış yolundaki suların donması üzerine Newfoundland Adası'nda mahsur kaldı. Kanada'da bir düzine fok, suların donması sonucu Newfoundland Adası'nda mahsur kaldı. Kasabanın sokaklarında dolaşan foklar trafiğin aksamasına neden olurken, insanların ev ve iş yerlerine girmesini engelledi. İki fok Roddickton-Bide Arm bölgesinde araba çarpması sonucu öldü. Foklar denize ulaşamazsa açlıktan ölme riski bulunuyor. Uzmanlar, körfezin hızla donması sonucu hayvanların okyanusa doğru gitmek yerine kasabaya indiklerini bildirdi.

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Kanada’da körfeze giden sular dondu, foklar mahsur kaldı
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