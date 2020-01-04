Web TV Dünya “Kasım Süleymani İran’ın 2.önemli kişisi konumundaydı”

“Kasım Süleymani İran’ın 2.önemli kişisi konumundaydı”

04.01.2020 | 09:17

İranlı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerika tarafından füze saldırısı ile öldürülmesi sonrası olayla ilgili değerlendirmeler de sürüyor. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret; “Kasım Süleymani İran’ın 2.önemli kişisi konumundaydı, bu saldırı, süreci içinden çıkılmaz bir hale getirdi.” diye konuştu.

ABD ve İran ilişkilerinin çok uzun zamandır gergin olduğunu vurgulayan Mesut Şöhret;

"Bağdat'ta ki Amerikan Büyükelçiliğinin baskınıyla birlikte işler iyice gerginleşmeye başladı. Buna tepki olarak da ABD'nin İran'ın önemli komutanlarından Kasım Süleymani'nin öldürmesi bomba etkisi yarattı. İran'ın da bu duruma tepki vermesi oldukça muhtemel gözüküyor. "ifadelerini kullandı.

Kasım Süleymani'nin İran'ın neredeyse 2.önemli kişisi konumunda olduğunu söyleyen Şöhret; "Bu durum süreci içinden çıkılmaz bir hale getirdi." dedi.

"İRAN HAMLE OLARAK KÖRFEZİ PETROL GEÇİTLERİNE KAPATABİLİR"

"Şuanda Ortadoğu da her an karşılıklı misillemelerin yaşanabileceği bir sürece girmiş bulunuyoruz. " diyen Mesut Şöhret;

"Benim düşüncem İran hamle olarak körfezi petrol geçitlerine kapatabilir Ve bunun sonucunda da petrol fiyatlarında ciddi artış yaşanabilir. Açıkça şunu söyleyebilirim ki yakın zamanda muhtemel Amerika birliklerine İran'dan ciddi bir misilleme bekliyorum." diye konuştu.

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