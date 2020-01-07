Web TV Dünya Kasım Süleymani'nin defin işlemi Kirman'da yeniden başladı! Süleymani'nin mezarı böyle görüntülendi!

Kasım Süleymani'nin defin işlemi Kirman'da yeniden başladı! Süleymani'nin mezarı böyle görüntülendi!

07.01.2020 | 20:21

ABD suikastı ile öldürülen Kasım Süleymani'nin bugün memleketi Kirman'da toprağa verilirken cenazede izdiham çıktı, can kaybı 50'ye yükseldi. Yaşanan izdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi yeniden başladı. Kasım Süleymani'nin defnedileceği mezar ilk kez görüntülendi. İşte Süleymani'nin mezarından ilk görüntüler...

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 50 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu Kirman Şubesi Başkanı Muhammed Sabiri, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Kirman Adli Tıp Kurumu Müdürü Abbas Amiyan da hayatını kaybeden 50 kişiden 40'ının kimliğinin tespit edildiğini ve ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor.

DEFİN İŞLEMİ BAŞLADI
İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuştu. Defin işlemi yeniden başladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:04
Kasım Süleymani'nin defin işlemi Kirman'da yeniden başladı! Süleymani'nin mezarı böyle görüntülendi! 07.01.2020 | 20:21
07:39
İran ABD’ye nasıl karşılık verecek? 07.01.2020 | 15:46
05:53
Irak eski Ateşe’si "İran sabırlı olması ile bilinir. hızlı cevaplar vermez" 07.01.2020 | 15:34
01:17
SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi 07.01.2020 | 12:48
00:44
İran'ın Kirman şehrinde Kasım Süleymani'nin cenaze merasiminde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var! 07.01.2020 | 12:39
00:34
Avustralya'da yangın bölgesinde yağış başladı 07.01.2020 | 12:17
05:51
Kasım Süleymani suikastı ne anlama geliyor? İran ABD'ye nasıl yanıt verecek? İşte İran-ABD geriliminin merak edilenleri... 06.01.2020 | 20:58
02:14
İran'da Kasım Süleymani'nin cenaze namazını kıldıran Hamaney gözyaşlarına boğuldu! 06.01.2020 | 10:49
04:27
İran'da Kasım Süleymani için cenaze merasimi başladı! Süleymani, yarın Kirman'da toprağa verilecek... 06.01.2020 | 10:36
00:30
Hafter destekçisi yabancı uçakların okul bahçesindeki öğrencileri bombalama anı görüntüleri ortaya çıktı! 06.01.2020 | 09:34
02:40
Hatay’da Suriyeliler, İdlib’deki saldırıları protesto etti 05.01.2020 | 18:21
03:48
İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı: Kasım Süleymani kimdir? 05.01.2020 | 16:15
01:44
Hafter'e ait savaş uçakları askeri okula saldırdı 05.01.2020 | 00:52
00:36
İşte Irak'ın ABD üssüne saldırısının ilk görüntüleri 04.01.2020 | 21:07
03:36
Irak'ın ABD üssüne roketli saldırısı ne sonuçlar doğurur? 04.01.2020 | 21:06
01:49
Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor 04.01.2020 | 18:48
00:37
İran'da Kasım Süleymani'nin intikamı için cami kubbesine kırmızı kısas bayrağı çekildi! 04.01.2020 | 17:01
01:43
Libya'da Hafter milislerinin saldırısı altındaki Trabluslular Mehmetçiği bekliyor 04.01.2020 | 16:48
01:45
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü 04.01.2020 | 16:17
01:06
İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülme anı görüntüleri paylaşıldı! Ölüm anı kamerada... 04.01.2020 | 15:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN