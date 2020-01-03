Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD-İran savaşı çıkacak mı?
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı. Dünyayı sarsan gelişmeyi Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Coşkun, "Olayın savaş boyutuna geleceğini sanmam, suikast ve noktasal saldırı olabilir" dedi.
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