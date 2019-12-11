Kolombiya'da sokaklar karıştı, polis ve göstericiler çatıştı
kolombiya'nın başkenti Bogota bir kez daha karıştı. Göstericiler polisle çatıştı, sokaklardan alevler yükseldi. Bogota sakinleri bu kez Dünya İnsan Hakları Günü için meydanlara çıktı. Ancak gösterilerde şiddetin dozu kısa sürede arttı. Polisin müdahalesi kameralara yansıdı.
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