Web TV Dünya Koronavirüs dehşetinde son dakika flaş gelişme: 24 saatte 64 kişi daha öldü | Video

Koronavirüs dehşetinde son dakika flaş gelişme: 24 saatte 64 kişi daha öldü | Video

Koronavirüs dehşetinde son dakika flaş gelişme: 24 saatte 64 kişi daha öldü | Video
04.02.2020 | 16:43

Ölümcül koronavirüs salgınında son dakika flaş gelişme: Koronavirüsten ölümler hızla artıyor! İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs tehlikesi dünyada yayılırken ülkelerin aldıkları önlemlerde giderek artmaya başladı. Bazı ülkeler koronavirüs tehlikesinin en yaygın olduğu ülke Çin'e bazı seyahat yasakları getirirken kendi vatandaşlarını da tahliye etmeye başladı.

SON DAKİKA... İŞTE GÜNCEL ÖLÜMCÜL 'KORONAVİRÜS'ÜN YAYILDIĞI ÜLKELER | VİDEO

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