Kuzey Makedonya'da Osmanlı mirası! Bu köyde herkes Trabzonspor'u tutuyor
Çoğunlukla Türklerin yaşadığı Kuzey Makedonya'nın Gostivar bölgesinde Yukarı Manisa Köyü'nde herkes Trabzonsporlu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı. Tamamı Türklerden oluşan ve nüfusun yüzde 90'ı müslüman olan köyü ziyaret eden A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.
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