Libya'da Türk gazetecilerin aracına yapılan roketli saldırı anı kamerada!
HaberTürk TV'nin Libya’da ekiplerinin bulunduğu araca roketli saldırı düzenlendi! Saldırı anı görüntüleri basın mensuplarının kamerasına saniye saniye böyle yansıdı...
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