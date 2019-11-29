Londra Köprüsü'nde silah sesleri
İngiltere'de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.İngiltere'de bulunan Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.
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