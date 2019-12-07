Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu
Hindistan'da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin Dolar kazanan adam satın aldığı arazide define buldu. Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı. Yerel medya, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2500?den fazla sikkeyi bulan Pillai'nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanma anı 07.12.2019 | 12:31
02:41
Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu 07.12.2019 | 12:28
01:09
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı 07.12.2019 | 11:56
05:09
Yusuf İslam'ın medya danışmanı Cambridge Camisi'nde Müslüman oldu 06.12.2019 | 19:50
04:38
Ürdün'de İsrail karşıtı protesto 06.12.2019 | 18:22
08:45
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Libya anlaşması açıklaması! 06.12.2019 | 15:05
00:56
Herkes hayranlıkla izledi! "Süper Fare'li kargo uzaya gönderildi" 06.12.2019 | 14:07
00:27
Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etti! 06.12.2019 | 13:24
02:34
01:53
Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü 06.12.2019 | 09:52
03:18
Fransız polisinden protestoculara sert müdahale 05.12.2019 | 22:16
01:15
Rasulaynlı esnaftan Türk ordusuna ve Başkan Erdoğan'a teşekkür 05.12.2019 | 21:15
03:21
İşte Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Cambridge Cami 05.12.2019 | 18:20
09:55
"Bu camimiz aynı zamanda Avrupa'nın ilk çevre dostu camisidir" 05.12.2019 | 17:47
01:53
Başkan Erdoğan İngiltere'de Cambridge Camii'nin açılış merasimine katıldı 05.12.2019 | 17:19
00:57
Avrupa Birliği'nden Gazze uyarısı! "Gazze'deki durum son derece tehlikeli" 05.12.2019 | 14:36
00:29
00:19
01:14
Afganistan’da yardım kuruluşunun aracına saldırı: 6 ölü 04.12.2019 | 18:32
06:11
ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş Türkiye açıklaması! 04.12.2019 | 16:44