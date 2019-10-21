Lübnan sokakları 'Erdoğan' sloganları ile inliyor!

Lübnan'da hükümetin sosyal medyaya getirdiği vergiler sebebiyle başlayan protesto gösterilerinde; halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan atarak yürüyüş yaptı. Lübnan halkı, gösterilerde meydanları "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" sloganları ile inletti.