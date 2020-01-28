Web TV Dünya Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir! Bin defa reddediyoruz

Mahmud Abbas: Kudüs satılık değildir! Bin defa reddediyoruz

28.01.2020 | 23:51

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı. Mahmud Abbas, Filistin'in ilkelerine ve uluslararası meşruiyet temelinde müzakerelere bağlı olduklarını belirterek, "Bütün gücümüzle savaşacağız. Bu savaştaki öncelikli silahımız ise barışçıl harekettir." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını reddettiklerini açıkladı.

Abbas, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir." dedi.

Washington yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı plan konusundaki tutumlarının değişmediğini vurgulayan Abbas, "Hiçbir Filistinli Müslüman veya Hristiyan'ın (Trump'ın) bu planını kabul etmesi mümkün değil. 'Yüzyılın Anlaşması'na bin kere hayır diyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmud Abbas, Filistin'in ilkelerine ve uluslararası meşruiyet temelinde müzakerelere bağlı olduklarını belirterek, "Bütün gücümüzle savaşacağız. Bu savaştaki öncelikli silahımız ise barışçıl harekettir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI
Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etmişti.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmuştu.

Donald Trump, planının, Filistin için başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini belirtmişti.

Trump ayrıca sözde barış planının, bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söylemişti.

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