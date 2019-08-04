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Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla dikkat çekiyor

Serbest stil futbolcu Hayrunnisa Endang Wahyudi, sosyal medyadaki artistik top hareketleri sergilediği videolarla dünyaca tanınıyor. Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan Hayrunnisa, serbest stil hareketlerini başörtülü tarzıyla yapmasıyla dikkati çekiyor. Bu sporu antrenör yardımı olmadan sadece YouTube videoları vasıtasıyla öğrenen 19 yaşındaki genç yetenek şimdiye kadar çok sayıda top hareketinde uzmanlaştığını aktardı. Genç sporcuya göre, başörtülü olmak futbolla uğraşmanın önünde engel teşkil etmiyor.

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Malezyalı kadın futbolcu sıra dışı tarzıyla dikkat çekiyor
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