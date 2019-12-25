Manhattan Central Park'taki atlı faytonlar New York'un en önemli simgelerden biri olarak göreve devam ediyor

Dünyada en çok turistin ziyaret ettiği şehirlerden biri olan ABD'nin New York kenti tarihsel simgeleri koruyor. New Tork şehrinin Manhattan bölgesindeki dünyaca ünlü Central Park çevresinde görev yapan atlı faytonlar yüz yıl önce olduğu gibi yolcu taşımaya devem ediyor.